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أخبار العالم

ضاحي خلفان: حادث معهد الاورام الإرهابي نفذه الإخوان بفتوى من قطر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:53 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
عرفة البنداري
قدم القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الاثنين، تعازيه للشعب المصري في شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام.

وكتب خلفان على حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله شهداء تفجير القصر العيني رحمة واسعة واسكنهم فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأضاف خلفان: "تفجير القصر العيني...قام به الاخوان والاخوان لا يفجرون الا بفتوى ... فهل افتى مفتي الإخوان في قطر بالتفجير... أيها العرب أيها العالم هذا ما نتصدى له نحن وما تدعمه قطر.

وتابع خلفان: "أيها العرب يا من يداهنون قطر ايعجبكم ما تقوم به الجماعة المحمية والمدعومة من قطر من تفجيرات في مصر وغيرها من دول العالم".

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