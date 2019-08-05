وصفت الإشارة بالسبابة بتحية لداعش.. بي بي سي تعتذر للمسلمين

اضطرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتقديم اعتذارا بعدما وصفت إحدى مذيعاتها إشارة فتاة مسلمة رفعت السبابة نحو السماء بـ"تحية لداعش"، وذلك عقب لقائها بعرائس داعش في مخيم للاجئين.



توجهت المذيعة البريطانية صاحبة الـ32 عاما ستايسي دولي إلى أحد المخيمات شمال سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، وذلك لتسجيل فيلما وثائقيا، حيث أجرت المذيعة لقاءات مع عدد من النساء وبينهما سور فاصل، وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.



وعقب اللقاء، أظهرت اللقطات رفع بعض النساء لإصبع السبابة نحو السماء أثناء سيرهن، مثلما يفعل المسلمون أثناء تلاوة "التشهد" في الصلاة.



وفي تعليقها على هذا المشهد، قالت المذيعة البريطانية "عندما كنا نغادر المخيم، رأينا نساء يرفعون أصابعهم كتحية لداعش".



لكن حملة انتقادات طالت المذيعة بعد تعليقها، حيث أوضح مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تلك الإيماءة بالسبابة يتم استخدامها أثناء الصلاة، فيما وصفها البعض بـ"الجاهلة".



وتراجعت "بي بي سي" مؤكدة أنها قامت بحذف تلك الجملة من المقطع، وأن هذا الوصف لن يظهر في الحلقة المقرر إذاعتها.



ونقلت "دايلي ميل" عن "بي بي سي" قولها "لقد استخدمنا وصفا خاطئا لحركة بعض النساء في المعسكر وقلنا أنها "تحية لداعش"، وتابعت "نعتذر عن هذا الخطأ وأزلنا هذا الوصف من اللقطات".



وأوضحت الهيئة أن تلك الإيماءة يستخدمها المسلمون كرمز للتوحيد أو نطق الشهادة وتعبيرا عن الإيمان بوحدانية الله.