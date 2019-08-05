بعد حادث معهد الاورام الارهابي.. كاتب سعودي يهاجم قطر ويصف الإخوان بالفيروسات

انتقد الكاتب السعودي والوزير السابق، محمد آل الشيخ، دويلة قطر لاحتضانها فيروسات الإخوان التي تعيث في الأرض فسادا وإفسادا، وذلك من خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.



وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن "ردم المستنقعات المتعفنة التي تعيش فيها فيروسات الإخوان في بلادنا لا تكفي لمواجهة الإرهاب". مضيفا أنه لابد من الضغط على دويلة قطر القزمة لردم مستنقعاتهم التي تحتضن فيها هؤلاء الإرهابيين.



كما أكد الكاتب السعودي الشهير، أن ذلك الشرط يجب أن يكون شرطا محوريا لا يجوز المساومة عليه في اي عملية تصالحية مع دويلة قطر.



جاء تعليقات الكاتب السعودي بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأحد في محيط معهد الأورام المصري.