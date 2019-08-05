ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث معهد الاورام الارهابي.. كاتب سعودي يهاجم قطر ويصف الإخوان بالفيروسات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:14 م
محمد آل الشيخ
محمد آل الشيخ
القسم الخارجي
انتقد الكاتب السعودي والوزير السابق، محمد آل الشيخ، دويلة قطر لاحتضانها فيروسات الإخوان التي تعيث في الأرض فسادا وإفسادا، وذلك من خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن "ردم المستنقعات المتعفنة التي تعيش فيها فيروسات الإخوان في بلادنا لا تكفي لمواجهة الإرهاب". مضيفا أنه لابد من الضغط على دويلة قطر القزمة لردم مستنقعاتهم التي تحتضن فيها هؤلاء الإرهابيين.

كما أكد الكاتب السعودي الشهير، أن ذلك الشرط يجب أن يكون شرطا محوريا لا يجوز المساومة عليه في اي عملية تصالحية مع دويلة قطر.

جاء تعليقات الكاتب السعودي بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأحد في محيط معهد الأورام المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار السوشيال ميديا .. النجوم ينعون ضحايا حادث معهد الاورام .. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

السفارة الأمريكية في القاهرة تدين حادث معهد الأورام الإرهابي

ضاحي خلفان: حادث معهد الاورام الإرهابي نفذه الإخوان بفتوى من قطر

ترشيحاتنا

مفاجأة.. رسوب 5000 طالب بدراسات الأزهر فرع دمياط

توقف عن تناولها فورا.. 8 أطعمة تسبب السرطان

خطاب جديد من الكاف يحدد موعد النظر في قضية مباراة الترجي والوداد

بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ

لاعب الأهلي السابق: عمار حمدي النسخة المصرية من فرجاني ساسي.. فيديو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة.. صور

الصور الأولى لبدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمترو

تعرف على نجمة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة أمام تيم حسن ..صور