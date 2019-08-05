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أخبار العالم

موقع إلكتروني يرصد 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومة عن هذا الشخص

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:15 م
صدى البلد
عرفة البنداري
رصد موقع إلكتروني مبلغا كبيرا قيمته 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على شخصية مطلوبة على قائمة أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

ونشر موقع "stop910" على صفحته الرئيسية إعلانا جاء فيه " مطلوب معلومات تحضر إلى العدالة طلال حمية، قائد الوحدة 910 جائزة 7 ملايين دولار".

وأضاف الموقع : "إذا توفرت لديك معلومات عن هوية هذا الشخص (الاسم، العنوان، رقم التلفون إلخ) فإن هذه المعلومات تساوي الذهب!

واستطرد الموقع قائلا: "على الرغم من أننا نؤمن بأنه يجب أن نعمل جميعًا لمكافحة آفة الإرهاب بكل ما نستطيع، فقد أخذنا على عاتقنا أن نقوم بتعويض كل من يزودنا بمعلومات من شأنها المساهمة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "سوف يتم تحويل التعويض المالي للأشخاص أو الجهات التي زودتنا بالمعلومات بعد القيام بتدقيق هذه المعلومات والتأكد منها.عملية التدقيق والتأكد تحتاج بطبيعة الحال لبعض الوقت، لذلك نطلب منكم أن تتحلوا بالصبر.

بعد التأكد من المعلومات سوف يتم الاتصال مع الأشخاص أو الجهات التي زودتنا بها لبحث كيفية تحويل المبالغ المستحقة لها بالطريقة التي تضمن أمنهم وسلامتهم بالدرجة الأولى. حيث نتعهد بدفع المئات وحتى الآلاف من الدولارات مقابل الإدلاء بمعلومات قيمة.

لا تتوانوا عن تزويدنا بأية معلومة مهما كانت غير ذات أهمية بنظركم، حتى لو كانت غير متعلقة مباشرة بالأشخاص الذين تظهر صورهم في الموقع.

بالنسبة للأشخاص الذين تظهر صورهم في الموقع فتهمنا المعلومات عن هويتهم الحقيقية وعائلتهم ومكان إقامتهم وأصدقائهم وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يستخدمونها والدول التي سافروا إليها وغير ذلك من المعلومات".

وبحسب الموقع، فهو متخصص في مكافحة الإرهاب، وهو يعمل على الوحدة 910 وهي وحدة العمليات الخاصة والاغتيالات الخارجية في حزب الله اللبناني.
موقع إلكتروني يرصد 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومة عن هذا الشخص
موقع إلكتروني يرصد 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومة عن هذا الشخص

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