طفل مصري اتصل بشرطة أمريكا وطلب بيتزا.. كيف تصرف الأمن مع الموقف؟

استجابت الشرطة الأمريكية بولاية فلوريدا لطفل مصري اتصل بها وطلب "بيتزا"، في واقعة فريدة من نوعها ولفتة إنسانية طيبة.



وقال الحساب الرسمي لشرطة مدينة سانفورد على تويتر إن الضباط موراليس وميجيا وهيرنانديز ذهبوا إلى منزل الطفل مانويل بعد تلقي مكالمة منه على رقم الطوارئ 911، حيث طلب الطفل الحصول على "البيتزا" وأبلغهم على الهاتف أنه جائع ويريد طلب البيتزا.



شرطة المدينة ذهبت للطفل والتقت شقيقته الكبرى التي أكدت أن الطفل بخير وفعل ذلك دون علمها.



وأشارت الشرطة إلى أنها اعتبرت الواقعة "فرصة" لتعليم الأطفال الاستخدام الصحيح لأرقام تليفونات الطوارئ.



وأحضر ضباط الشرطة بيتزا من الحجم الكبير وأوصلوها للطفل، كما نشر الحساب الرسمي صورا لأفراد الشرطة مع الطفل.



من جانبها قالت السيدة فاتن والدة الطفل على حسابها بموقع فيسبوك "عند عودتي من المنزل وجدت مانويل اتصل بالشرطة دون علم شقيقته مادونا، ثم اتصلت الشرطة بها لاحقًا وأبلغوها أن طفلًا تحدث إليهم، وأكدت أنه لا يوجد مشكلة، وبعد 10 دقائق وصلت 5 عربات شرطة تسألها عن سنها وطلبوا رؤية الصبي الذي اتصل بهم".



وأوضحت الأم أن رجال الشرطة سألوه "هل تحب البيتزا؟ سنذهب نحضرها لك"، مضيفة أنها اكتشفت ذلك عقب عودتها للمنزل.