ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب رجال الأعمال بالوقوف بجانب الدولة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:01 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب
حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرا التى أطلقها الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب، مطالبًا رجال الأعمال بتقديم بالوقوف بجانب الدولة في تقديم الخدمات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يسعى بقوة إلى دعم المواطن المصري البسيط ولابد من التكاتف والتعاون جمبًا إلى جنب إلى مساندة المواطن حتى تنجح هذه المبادرة ويستطيع المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة.

واكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك قرى ونجوع في صعيد مصر تحت خط الفقر ولا تعرف شيء عن الحياة الكريمة ودعمها والاهتمام بها سيقضي نسبيًا على مستويات الفقر التي تعاني منها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أقيم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.

ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.

كما تم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.

كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: مبادرة حياة كريمة تستهدف تغيير نمط حياة القرى الأكثر فقرا

لإعادة إعمار وتنمية قرى مصر.. حياة كريمة مبادرة رئاسية لدعم الأسر الأكثر فقرا

برلمانية عن مبادرة حياة كريمة: الرئيس السيسي يسعى للارتقاء بالمواطن

برلماني: مبادرة حياة كريمة تحد من أرتفاع نسبة الفقر

بـ23 مليون جنيه.. برلمانية: مبادرة حياة كريمة تدعم القرى الأكثر احتياجا

الرئيس السيسي يطلق مبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا..وبرلمانيون: ستترك بصمة في وجدان المواطن.. ويؤكدون: ستحسن ظروفه الاقتصادية

ترشيحاتنا

عاوز الأهلي... مؤمن زكريا يرد على أحد متابعيه

كن على حذر.. التموين: أمران يعرضان المواطن لـ الحذف من الدعم

المشرف على المقاولون العرب: أحمد علي ضحك علينا وكان بينيمنا.. فيديو

ريهام سعيد: بعد الطلاق جالي اكتئاب ووزنى زاد 45 كيلو.. فيديو

اهم الاخبار.. حركة المحليات.. اخر تطورات انفجار معهد الاورام.. اضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

تعليق مثير من ريهام سعيد على انفجار معهد الاورام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور