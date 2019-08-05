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انفجار معهد الأورام.. آمنة نصير لـ الإرهابيين: أنتم كلاب النار ولن تنالوا إلا جهنم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 07:17 م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
هاني حسين
قدمت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة، التعازي لأسر ضحايا وشهداء حادث انفجار معهد الأورام، مضيفة: كل الألم والمرارة تعصر قلبي بسبب هذه الحوادث الحقيرة".

ووجهت آمنة نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز في برنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدى البلد" حديثها إلى العناصر الإرهابية، قائلة:" أنتم كلاب النار ولن تنالوا إلا نار جهنم في الآخرة لما فعلوه في النفس البشرية".

وأضافت آمنة نصير:" متى يفيق كلاب النار من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلموا أن ما يفعلوه سيدخلهم النار ولن يحققوا أي مكاسب في الدنيا والآخرة".

وأكدت آمنة نصير، أن مصر ستبقى قوية وشعب مصر قوي العزيمة والإرادة لحماية أرضه وأعراضه، مضيفة:" لن ينال الإرهاب من هذا البلد العظيم، ولن تصلوا إلى ما تصبون إليه وإنما تضيفوا أوزار ولا بارك الله لكم في الدنيا والآخرة".

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