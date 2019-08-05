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رياضة

شاهد... شيكابالا ينعي ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:43 م
شيكابالا
شيكابالا
القسم الميدانى
نشر شيكابالا لاعب نادى الزمالك تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " نعى فيها ضحايا حادث مستشفى الأورام


وكتب شيكابالا " إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله ضحايا حادث مستشفى الأورام وصبر أهلهم، ونتمني الشفاء العاجل للمصابين " .

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من مستخدمى " تويتر " ، وجاءت التعليقات كالآتى :

انا لله وان اليه راجعون ــ الله يرحمهم ــ ربنا يغفر لهم ويرحمهم

وانفجرت مساء امس سيارة متفجرات ناسفة أمام معهد الأورام بمدخل شارع القصر العيني

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.


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