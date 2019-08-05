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الديهي لـ البرادعي و أيمن نور: فين تغريداتكم عن حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:48 م
البرادعي
البرادعي
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النائب العام قرر حبس 8 متهمين في قضية خلية "إخوان الكويت"، والتي تم ترحيل المتهمين فيها إلى مصر للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك رابطا بين الإرهابيين المرحلين من الكويت، وهشام عشماوي المرحل من ليبيا، وحركة حسم، وخيوط الارتباط بينهم أوهن من خيوط العنكبوت.

ووجه "الديهي"، رسالة إلى أمير قطر والرئيس التركي أردوغان ويوسف القرضاوي مفتي الإخوان، قال فيها: "ما رأيكم فيما جري أمام معهد الأورام، من الناحية الإنسانية والدينية"، متسائلًا: "أين تغريدات أيمن نور ومحمد البرادعي عما حدث بمعهد الأورام؟.

وشدد "الديهي"؛ على أن هذه اللحظات تفرز أعداء الوطن والحاقدين على الوطن، والداعمين للوطن بلا شروط، فالوطن ليس فندق أو حقيبة سفر كما هو بالنسبة للبعض، وإنما له قيمة كبيرة، وهذه الأحداث الفارقة التي يشهدها الوطن هي التي تفرز المصريين المحبين لبلادهم.

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