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حوادث

أعمال خسيسة لا تزيد الشعب إلا تماسكا.. قضايا الدولة تنعى ضحايا انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:43 م
انفجار معهد الاورام
انفجار معهد الاورام
جودت عيد
أدان المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشاروها، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع أمس بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، إن "قضايا الدولة تدين الحادث الإرهابي وتنعى الشهداء وتعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكد "سيد"، أن "مثل تلك الأعمال الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا تماسكا وعزما أكيدًا على استكمال مسيرة التقدم والتنمية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

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