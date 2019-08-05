الحبس أفضل.. حقوقية: فرض غرامة على الزواج الثاني لن يفيد

أعلنت المحامية رباب عبده المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رفضها للمقترح الذى قدمه الإعلامى نشأت الديهي بوضع غرامة مالية50 الف جنيه لمن يتزوج زواجا ثانيا للحد من مشكلة الزيادة السكانية التى يعانى منها المجتمع المصرى.



وقالت عبده فى تصريحات خاصة لصدى البلد: المتيسرون ماديًا لن يتأثروا بالأمر خاصة أن هذه الغرامة ليست كبيرة لتكون رادعا.



وأضافت: هذا سيفتح باب الزواج العرفى والزواج غير المصدق وهذا يصدر للمجتمع مشكلة اكبر ، وهذا ما حدث عندما تم تطبيقه فى تونس زادت نسبة الزواج العرفى.



وأشارت للحل وهو وضع ضوابط معينة للحد من الزواج الثانى خاصة أن الشرع لم يحرم التعدد ولكن جعله بشروط معينة ولأسباب، لافتة الى أننا لن نستطيع أن نمنع ما حلله الله.



ونوهت بأنه يمكن مواجهة الزواج الثانى بتفعيل القانون بحبس الزوج 6 شهور اذا تم الزواج بدون علم الزوجة.



وأكدت على أهمية وضع الزوجة شرطا فى القسيمة انه لو تزوج مرة اخرى لابد ان يكون ذلك بموافقة كتابية منها.



وطالبت بتوعية الفتيات المقبلات على الزواج بأهمية خانة الشروط الخاصة لانها ملزمة لأنه فى حالة عدم الالتزام بها يفسخ عقد الزواج وهى فرصة لأى بنت بوضع الشروط التى تريدها بحيث تحصل على كل حقوقها المستحقة لو أخل الزوج بهذه الشروط.

