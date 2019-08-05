النواب يستضيف اجتماعات لجنة فض المنازعات بالبرلمان الإفريقي.. عبد العال: مصر تقود دبلوماسية التنمية فى أفريقيا لتحل محل جهود التحرر الوطني بخمسينيات القرن الماضي

حاتم باشات: مصر تحت رئاسة السيسي تؤكد دائما على المساهمة الفاعلة إفريقيا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار

رئيس لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان الإفريقي:" لقاء الأفارقة على أرض مصر دائما ما يكون لحظة مثمرة"

الخارجية تطالب بضرورة تعزيز دور المرأة كوسيط لحل النزاعات والمشكلات في إفريقيا



انعكاسًا للعلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،يستضيف مجلس النواب المصرى اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي بداية من الاثنين، وحتى 8 أغسطس الجارى.



وشهدت الجلسة الافتتاحية الاثنين كلمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، حيث ألقاها نيابة عن النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، أكد خلالها إصرار مصر على أن تقود دبلوماسية التنمية فى أفريقيا لتحل محل دبلوماسية التحرر الوطني التي قادتها مصر فى خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلي عزمها تعميق الشراكة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أشقائها الأفارقة.



وقال عبد العال،إن ثورة 30 يونيو 2013، أعادت مصر بقوة إلى حاضنتها الأفريقية؛ حيث أكد الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه بعد الثورة على انتماء مصر الأفريقي، وقد ترجمت لائحة مجلس النواب عمليا ذلك النص الدستوري بإنشاء لجنة للشئون الأفريقية، ضمن لجان المجلس المتخصصة، للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهي اللجنة التي أشرف برئاستها، وذلك بعدما عاني الحضور المصرى في أفريقيا من التذبذب لفترات من الزمن.



وأضاف عبد العال، أن التوجه المصري الجديد تجاه القارة الأفريقية وبهذا الزخم يعود بشكل أساسي إلي الدور المحوري الذي اضطلع به الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أدرك أهمية القارة الأفريقية لمصر، وأهمية مصر لأشقائها الأفارقة، فأصبحت ركائز السياسة الخارجية المصرية قائمة اليوم على فتح آفاق جديدة للتعاون الدائم مع أفريقيا، باعتبارها العمق الاستراتيجي الأكبر والأكثر أهمية لمصر، وبما يحقق استعادة مصر لدورها الفاعل فى محيطها الأفريقي.



وتابع أنه" تشهد علي ذلك زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة إلى الدول الأفريقية تجاه أفريقيا، وحرصه على المشاركة الدورية في القمم الأفريقية دون انقطاع"، بالإضافة إلي مبادرة مصر إلى تأسيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تعني بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات التدريب والدعم الفني، والتي كانت تطويرًا للصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام المصري المستمر بنهضة القارة وتنمية شعوبها، والالتزام بتقديم كافة أوجه الدعم التي تحتاجها في هذا الصدد.



ولفت رضوان إلي التحركات علي المستوي البرلماني حيث قام الدكتور علي عبدالعال بزيارة عدد من الدول الأفريقية وما تزال هناك زيارات أخرى عديدة مقرر لها أن تتم على مستوى القارة، وأشار انتماء مصر إلى إفريقيا قديم منذ فجر التاريخ، وازدهر مع قيام ثورة 23 يوليو، وهى أول ثورة قامت للتحرر فى أفريقيا، لتنطلق بعدها رياح الحرية والاستقلال، وتحقق لزعماء قارتنا حلم تحقيق القومية الأفريقية بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التى جمعتنا، ثم الاتحاد الأفريقى الذي تتشرف مصر برئاسته العام الجاري، مضيفًا : من هذا الوعي والإدراك، لطبيعة الانتماء المصري لأفريقيا، نبع إيمان مصر بدورها وواجبها نحو قارتها.



وأكد عبد العال، أن انتماء مصر جغرافيًا وتاريخيًا لقارة أفريقيا من الثوابت التي تدفع لمزيد من التعاون ومواجهة التحديات التي تواجهنا إقليميًا ودوليًا، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في الأولويات التي حددتها مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، و في مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى فى القارة، بما فى ذلك التركيز على مشروعات وبرامج البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية 2063.



وتابع عبد العال، أن أحد الأولويات الهامة علي أجندة مصر في رئاستها الاتحاد الأفريقي، يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، من خلال تطوير منظومتى الزراعة والتصنيع بالقارة، مع التأكيد على الدور المحورى لشباب ونساء القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063، بالإضافة إلي تطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية، خاصة فى مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة. وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعى على المساهمة فى البرامج والمشروعات الإفريقية القارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.



وقال عضو لجنة التعاون الدولي وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي النائب حاتم باشات إن مصر لديها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل وبعد رئاسته للاتحاد الافريقي إراداة سياسية لمواصلة المساهمة الفاعلة فى العمل الإفريقي الجماعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة والشراكة بين دولها فضلا عن التحرك على المستوى الثنائى مع بلدانها لتعزيز المصالح المتبادلة.

ونوه باشات بدور وجهود اثيوبيا فى الشأن السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، وأشاد بكل جهد إفريقي لاحلال السلام والاستقرار فى. السودان والدول الافريقية التى تشهد نزاعات، متابعا:" لابد من التوصل لحلول خالصة لمعالجة قضايا ومشاكل القارة والحد من التدخلات الخارجية المشبوهة، ونشكر أثيوبيا على احتضانها الاتفاق السودانى مؤخرا على أراضيها".



وأشار باشات إلى أنه بالرغم من إيجابيات احتواء النزاعات داخل القارة لكن هناك ضرورة ملحة لتفعيل الجهود لمواصلة مواجهة التحديات وأهمها الإرهاب والتطرف والظواهر العابرة للحدود، "، مشددا فى هذا السياق على ضرورة استقرار الأوضاع فى السودان والجزائر وباقى بلدان القارة والتحذير من انعكاسات عدم الاستقرار على الأوضاع الأمنية.



وقال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية التابعة للبرلمان الأفريقي عبده بكار كون صديقى إن لقاء الافارقة على أرض مصر دائما يكون لحظة مثمرة للتبادل السياسي والثقافى والتعاون بين شعوبها .



وأضاف صديقي "نحن مسرورون لوجودنا فى مصر بجوار الأهرامات وعلى ضفاف نهر النيل، والبرلمان المصري وضع لنا برنامجا حسن التخطيط واستمتعنا بحسن ضيافة الشعب المصري والأمن وحفاوة الاستقبال وجودة الضيافة وكل شئ على ما يرام ..ونحتفل برئاستكم للاتحاد الافريقي من عاصمة افريقيا القاهرة".



وأشار صديقي إلى أنه على جدول أعمال اللجنة العديد من القضايا الكبري التى تتعلق بالامن والارهاب والتعاون بين الجنوب والجنوب والتنمية بما يحقق تطلعات شعوب القارة والتكامل بين بلدانها.



وشدد على أن اللجنة ستحرص على تفعيل اعضائها كل التوصيات التى تخرج عن اجتماعها بالقاهرة من خلال ترتيب أولويات هذه القضايا حيث هناك العديد من المشكلات التى كانت تعوق تنفيذ التوصيات الستبقة على أرض الواقع بشكل أمثل.



وأكد سعي اللجنة إلى تفعيل عمل اللجنة لنطلع بدورنا فى دعم التعاون مابين الشعوب الإفريقية .. وقال اننا نعمل من أجل تغطية كافة الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بوصفها مسألة فى غاية الأهمية ؛ مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات وتكليف عدد من النواب لمتابعة التوصيات ورفع تقرير بتنفيذها إلى أمانة اللجنة.



ولفت إلى أهمية ملف الهجرة والنزوح فى إفريقيا وأن تكون التوصيات لها برنامج تنفيذي لتطبيقها على أرض الواقع ؛ وقال: إننا سنعرض تقريرا عن حالة اللاجئين الأفارقة فى مصر.. مؤكدا أن اللجنة لم تواجه أي مشكلة مؤكدا الالتزام بالقانون والتشريعات المصرية.



وقد تم اعتماد تقرير البحث والمراجعة عقب إقرار جدول الأعمال لاجتماعات اللجنة وإعلان اعتذار أعضاء البرلمان الإفريقي عن دول الجابون وتشاد وموزمبيق والجابون عن اجتماعات اللجنة.. وقد طلب رئيس الجلسة من الحضور الوقوف دقيقة لصلاة" التأمل" فى مستهل الاجتماع، كما تم الطلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على وفاة أحد أعضاء البرلمان الإفريقي فى الجلسة الأولى الافتتاحية للاجتماعات.



ولفت صديقي الى ان اللجنة الفرعية الخاصة بالانتخابات المعنية بتقديم رؤية لشفافية الانتخابات الإفريقية قد تم حلها ؛ وقال: إننا حصلنا على مقاعد للتمثيل فى مراقبة الانتخابات وسنطلب ارسال جدول الانتخابات التى ستجري خلال عام ٢٠١٩ لكي يحضر أعضاء اللجنة وفق جدول زمني.



وأكد أهمية معرفة المبالغ المخصصة للجنة كميزانية لكي نخطط برنامج عمل اللجنة؛ وقال: إننا طلبنا من الأمانة العامة للبرلمان الإفريقي معرفة حجم الميزانية ؛ لافتا إلى أن هناك اتصالات لمراقبة الانتخابات بها ونجري اتصالات مع كل من بنين والجزائر فنحن لانستطيع الحضور الى أي دولة دون موافقتها على مشاركتنا لمراقبة الانتخابات، ونحن كلجنة لانستطيع مخاطبة الدول بل مخاطبة النائب الممثل للدولة المعنية وتحقيق التوازن مابين الأقاليم فى البرلمان الإفريقي وسوف نتوصل لآلية لتطبيق ذلك.



وطالبت ممثل بوركينا فاسو عضو البرلمان الإفريقي بالتعجيل بلجنة تقصى حقائق من أجل التوصل لحل الأزمة ومواجهة الإرهاب وآثاره فى بلدها.



وقال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية السفير مصطفى القوني إن مصر تسعى لدفع أطر الشراكة والتعاون الافريقي ايمانا منها بدور الدبلوماسية البرلمانية و مصر تتابع عن كثب الإصلاح الإدارى والمالي للبرلمان الإفريقي فى إطار حرصها على تفعيل مهامه.



وأضاف القونى أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقي تضع فى أولوياتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج وتطوير البنية التحتية لتحقيق التكامل الافريقي و على رأسها طريق (ممر الشمال –الجنوب ) القاهرة كيب تاون، وممر الملاحة بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والربط الكهربائي من المصادر المتجددة وإطلاق التجارة الحرة الافريقية بما يتماشي مع أجندة 2063.



وأشار الى قيام مصر بتجديد وإعادة إحياء ملف الإعمار والتنمية بعد المنازعات فى القارة والذى سيتمثل فى النسخة الأولى من منتدى أسوان للتنمية المستدامة الذى سينطلق فى ديسمبر المقبل، واستكمال فاعليات البرامج الخاصة بالشمول المالي.



وشدد على حرص مصر على الاستفادة من شباب القارة موارد دولها على النحو الأمثل والذى لن يتحقق إلا بالتعاون والتكامل والاداء المؤسسي، وتابع: أن الربط مابين الأمن والتنمية فى افريقيا ضرورة لعلاج مشكلات الهجرة والنزوح القسري وأنه فى سبتمبر القادم تستضيف مصر مؤتمر يبحث مشكلات الهجرة.



وشدد القوني على ضرورة تعزيز دور المرأة كوسيط لحل النزاعات والمشكلات فى افريقيا ؛ مشيدا بجهود الأزهر الشريف فى محاربة الفكر المتطرف؛ وكذلك دور وزارة الأوقاف المصرية بالإضافة الى الجهود المبذولة من قبل قوات الدفاع والأمن لمكافحة الارهاب وإحلال الأمن فى دول القارة.