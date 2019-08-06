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منوعات

شاب عربي يعتدي على عاملين في مستشفى إسرائيلي.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
كشفت لقطات صادمة لحظة احدث رجل عربي ضجة داخل مستشفى بإسرائيل ، حاول الهجوم على العاملين بالمستشفى وشن هجوم على رجال الأمن حين كانوا يحلون فض الخلاف.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، رجل عربي أسمر يحاول ضرب موظف الاستقبال بعد استفزازه بشكل غير لائق من قبل الموظف المتواجد بالمستشفى الاسرائيلي.

فيما قام الشاب بالاعتداء على رجال الامن بعد ان دخلوا في مشادة معه.

فيما لم يوضح الموقع ماذا تم اعتقال الشاب العربي أم لا.

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