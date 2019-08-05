عمر متولي في ذكرى وفاة والده: أبويا ماسبش فلوس بس حب الناس والسيرة الطيبة

استحضر الفنان عمر متولي نجل الفنان الكبير الراحل مصطفى متولي، ذكري وفاة والده الذي رحل عن عالمنا قبل ١٩ عاما.



ونشر عمر، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيه مجموعة من الصور النادرة لوالده الفنان الراحل مصطفي متولي.



وعلق عمر متولي علي الفيديو قائلا: "أنا أبويا كان راجل مستور وكريم لدرجة غريبة، ف ماسابليش فلوس لما مات بس سابلنا ( أنا وإخواتي ) حب الناس والسيرة الطيبة وده أحلي ميراث ممكن أب يسيبه لأولاده" .



وأضاف عمر متولي: "ومش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس ( إجماع مبيحصلش حتى علي النجوم الكبار !!! ) ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من أي فلوس كان هيسيبها" .



وتابع عمر متولي :" كل اللي أعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا❤الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة" .



يذكر أن الفنان مصطفي متولي توفي في 5 أغسطس من عام 2000 تاركا لنا مجموعة من الأعمال الفنية الكبيرة.

