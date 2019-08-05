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إحدى المستفيدات من حياة كريمة: سعيدة بترميم منزلي.. وربنا يجازيكم كل خير.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:29 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
هاني حسين
أبدت زيناد السيد محمد من قرية عابدين مركز يوسف الصديق بالفيوم، إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، سعادتها لترميم منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقالت زيناد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي":" سعيدة بترميم منزلي وربنا يستركم".

وتابعت:" ربنا يجازيكم كل خير ويحفظكم ويكرمكم، وإحنا كنا قاعدين في بيت من غير شباك والبيت كان مليان تراب".

وأكملت:" أعضاء مبادرة حياة كريمة أتوا إلى منزلي للتعرف على ظروف المعيشة وأكدت لهم أنني أعمل للإنفاق على اولادي، وأعمل في مشغولات يدوية لكسب رزقي".

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