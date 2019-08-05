تكثيف العمل لحل مشكلة المياه المتراكمة بمبنى التأهيل الاجتماعي في السويس

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الشكر لمقاولي الصرف الصحي بالسويس المتطوعين على مشاركتهم المجتمعية في حل مشكلة تراكم المياه الجوفية والصرف الصحي والعشوائيات وتطوير مبني التأهيل الاجتماعي الشامل بمدينة المثلث بحي الاربعين .



جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للاعمال التي تتم بالمبني والتي رافقه فيها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين.



يذكر ان مشكلة تراكم المياه الجوفية والصرف الصحي والعشوائيات المنتشرة بمبني التأهيل الاجتماعي الشامل بالمثلث منذ عام 1979 لم يتطرق اليها احد .



وأكد المحافظ علي المقاولين المتطوعين ضرورة تكثيف الاعمال والقضاء علي المشكلة نهائيا، مشيرا إلي ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقتحم المشكلات المزمنة التي مر عليها سنوات طويلة اسوة بما تم من أعمال ردم البرك المزمنة بمدينة السلام 1 بحي فيصل .



رافق المحافظ في الجولة رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية ومرفت فهمي مدير عام التضامن الاجتماعي وعادل الدكروني رئيس المجلس القومي للاعاقة بالسويس ومحمود ابو زهرة رئيس قطاع السويس لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة ومديري الاسكان والطرق والادارات الهندسية بحي الاربعين ومسئولي المرور والمرافق والمقاولين المتطوعين.