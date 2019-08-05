إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة: أشكر الرئيس السيسي.. فيديو

أبدت هالة سالم عبد القوي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، سعادتها بترميم منزلها ضمن مبادرة حياة كريمة.



وجهت هالة سالم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة، قائلة:" أشكر الرئيس السيسي وكل من ساهم في إتمام مبادرة حياة كريمة كما أشكر صندوق تحيا مصر".



قالت هالة سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذاع على قناة " أون إي"، إن مندوب مبادرة حياة كريمة عاين منزلها وقام بإجراء بحث عن المنزل، وقرروا ترميم وإعادة تأهيل المنزل، وتم تركيب سيراميك وأعمال السباكة.



وأضافت هالة سالم:" تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المنزل في شهر، وقبل الترميم التراب كان ينزل علينا من السقف ولكن مبادرة حياة كريمة أعادت ترميم المنزل".

