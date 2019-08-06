برلماني: التنسيق بين الوزارات لحل مشكلة القمامة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح

قال النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مشكلة المخلفات الصلبة موجودة فى مصر منذ عقود طويلة مثل الصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى نفسه اهتماما شديدا بملف النظافة فى مصر، وكانت هناك تشريعات وقرارات تنفيذية بشأن ذلك.



وأشار أيمن عبد الله ، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة نقلت تجارب فى ألمانيا والاتحاد الأوروبى بشأن القمامة إلى مصر، وأصبح لديها أحدث أنواع التكنولوجيا في نقل المخلفات الصعبة.



وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق بين الوزارات لحل مشكلة القمامة ، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أننا نستطيع ان نستغل هذه المخلفات فى العديد من الصناعات التى تدر دخلا كبيرا للدولة.



وكانالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع عقدين لتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالي 2019/ 2020، وذلك بين وزارات التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.



وقام بالتوقيع، وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.



يأتي هذا التوقيع في ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019/ 2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

