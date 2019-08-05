مصرفي: الدولة تكرم شهداءها والبنوك لا تدير ظهرها لذويهم

قال مصرفي بأحد البنوك الحكومية، إن الجهاز المصرفي يدعم بقوة أسر الشهداء، من منطلق إجراءات الدولة المصرية في تكريم رموزها ومن ضحوا في سبيلها، مؤكدا أن البنوك لا يمكنها منطقيا تقوم بمساعدة الفئات العادية والتي تتعثر عن سداد التزاماتها، فكيف لها التصرف مع حالات أسر الشهداء؟.



أضاف المسئول لـ"صدى البلد" أنه حالات التعثر في الجهاز المصرفي العادية تكاد تكون معدومة، ولا توجد حالات لتعثر الشهداء وأسرهم، موضحا ان البنوك لا تعلن عما تقوم به من دعم لبعض الحالات المستحقة للمساندة باعتبارها أمرا إنسانيا لا يمكن المتاجرة به وباعتباره اتزام علي القطاع المصرفي ومن منطلق دوره الوطني.



ووصف مسألة اسقاط المديونيات عن الشهداء، بأنه أمرا فرعيا، لا يمكن الحديث فيه، إذ أن الجهاز المصرفي يتحرك في مثل تلك القضايا من منطلق إنساني قبل أن يكون اقتصاديا أو ماليا؛ مشيرا إلي أن البنوك باعتبارها جزء هام من مؤسسات الدولة تجل وتقدر شهداءها وما قاموا به لرفعة الوطن، وعليه لا يمكن إدارة الظهر لذويهم، إذ أن دور القطاع المصرفي لا يمكن المزايدة عليه.



طالب المسئول وسائل الإعلام بضرورة أن تراعي الظروف التي تمر بها البلاد وأن تسعي للتدقيق في المعلومات و الأمور التي تثار حرصا علي طبيعة الفترة الراهنة كان موقع "صدي البلد" تبني مبادرة لإسقاط مديونيات الشهداء لدي بعض البنوك .

