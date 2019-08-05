بالصور.. لحظات اصطدام سائق متهور بـ 11 سيارة.. وهذه هي حالته

حادثة غير عادية تلك التي صورتها الكاميرات، والتي قضى فيها متسابق مراهق على ما يقرب من شارع من السيارات الفخمة بتكلفة تقترب من المليون جنيه إسترليني نحو 20 مليون جنيه، بما في ذلك سيارات مثل مكلارين وبورش وبنتلي، في حادثة تذكر بمشهد من فيلم فاست آند فاريوس الأمريكي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".





فقد سائق صغير السن سيطرته على سيارته من نوع أودي كيو7 4X4 واصطدم بصف من 11 سيارة فارهة في شارع مور بتشيلسي بعد منتصف الليل بقليل، لكن لم يتم القبض عليه، لأنه أودع المستشفى.





تظهر لقطات مذهلة حصلت عليها صحيفة ديلي ميل ، سيارة أولى قطعت الشارع في سرعة مذهلة، الأقرب للاعتقاد بأنها كانت سباق خطر، لم ينجح في تجاوزه المتسابق الأصغر سنًا، وهو سائق الأودي، الذي اصطدم بالسيارات المتوقفة على جانبي الطريق.





وكان سائق Audi Q7 يطارد سيارة بورش لكنه فقد السيطرة وضرب صف من السيارات المتوقفة ، لينقلب بسرعة عالية، بعدما طار في الهواء.





وهرعت سمر حيدر -وهي إحدى شهود العيان وقاطنة في للمكان- خارج منزلها وقالت: "أعتقدت حقًا أنه حدث انفجار، مثل انفجار طائرة هليكوبتر مثلا".





وكشفت سمر، عن أن سيارات من نوع ماكلارين زرقاء يبلغ ثمنها نحو وبورش و كايين وبنتلي قد تم تدميرها تماما، وهم سيارات أثمانها تقترب من المليون جنيه استرليني، وهذا في شارع يبلغ متوسط ​​ثمن المنزل فيه 4.5 مليون جنيه إسترليني.





وبحسب السلطات، كانت حصيلة الخسائر 11 سيارة تالفة ، منهم أربعة باهظة الثمن.





لسنوات ، ظل سكان تشيلسي ونايتسبريدج يشكون من سباقات السيارات الفخمة في شوارعهم ، خاصة خلال أشهر الصيف.





وقال الناس للصحيفة، كيف أنهم خرجوا ووجدوا أن السائق في حالة موت يتفجر فيها الدم من رأسه، وعلى أثر ذلك تم نقله إلى المستشفى.





ووصف شهود العيان ما حدث بأنه فيلم هوليوود "سريع وغاضب" الذي يتضمن مطاردة وتعطل سيارات مذهلة.



