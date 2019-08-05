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محافظات

إغلاق عدد من المقاهي بحي الأربعين بالسويس بسبب إدارتها بدون ترخيص

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:53 م
حملة إشغالات
حملة إشغالات
حسن غنيمة
أغلقت رئاسة حى الأربعين بالسويس بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الاثنين، مقهيين بمنطقة ابراج الصفوة داخل النطاق بسبب إدارتها بدون ترخيص.

وتضمنت الحملة التى تكونت من مسئولي المرافق والتنظيم والإدارة والاشغالات والكهرباء حى الأربعين وشرطة المرافق.

وخلال الحملة فوجئ المسئولين بإدارة مقهيين لادارتها بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق، وقرر المسئولين بالحى تشميعهم بالشمع الأحمر واتخاذ القرارات القانونية.

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