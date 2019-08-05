إغلاق عدد من المقاهي بحي الأربعين بالسويس بسبب إدارتها بدون ترخيص

أغلقت رئاسة حى الأربعين بالسويس بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الاثنين، مقهيين بمنطقة ابراج الصفوة داخل النطاق بسبب إدارتها بدون ترخيص.



وتضمنت الحملة التى تكونت من مسئولي المرافق والتنظيم والإدارة والاشغالات والكهرباء حى الأربعين وشرطة المرافق.



وخلال الحملة فوجئ المسئولين بإدارة مقهيين لادارتها بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق، وقرر المسئولين بالحى تشميعهم بالشمع الأحمر واتخاذ القرارات القانونية.

