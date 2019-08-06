من أجل بيئة نظيفة.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي تنفيذ بنية منظومة النظافة بالمحافظات.. نواب: لأول مرة يكون هناك تنسيق بين الوزارات.. ومن الممكن الاستفادة منها كـ مدافن صحية

نائب يطالب بتضافر جهود الوزارات للنهوض بمنظومة القمامة

برلمانى:وجود تنسيق بين الوزارات المعنية لحل مشكلة القمامة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نائب يطالب بإسناد منظومة النظافة إلى وزارة البيئة





أشاد عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقدي تنفيذ بنية منظومة النظافة بالمحافظات ، كما أكدوا أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق بين الوزارات لحل مشكلة القمامة ، مما يؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح، وأشاروا إلى أنه من الممكن أن نستفيد من خلاصة مخلفات القمامة فى إنشاء مدفن صحى يكفى لمدة من 15 إلى 20 عاما ، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والبلاستيكية خاصة وأنها تعتبر غنية ، كما اقترحوا عمل مشروع نموذجى فى حى شعبى لتعريف المواطنين بكيفية تنظيف منطقتهم والحفاظ على البيئة من أى تلوث، بحيث يكون أمامهم نموذج يحتذى به.





فى البداية قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن كل الوزارات لابد أن تتكاتف بهدف النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الجمهورية ، وأن تنضم وزارة الزراعة للوزارات الأخرى فى هذه المنظومة من وزارات الإدارة المحلية والبيئة والتخطيط.





وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم البدء فى تجربة المنظومة الجديدة بأربع محافظات، حيث بدأ العمل فى بعضها، ولم يكتمل البعض الآخر حتى الان.





وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أننا من الممكن أن نستفيد من خلاصة مخلفات القمامة فى إنشاء مدفن صحى يكفى لمدة من 15 إلى 20 عاما ، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والبلاستيكية خاصة وأنها تعتبر غنية.





وأوضح أنه مطلوب السرعة فى بدء تنفيذ منظومة النظافة ، خاصة وأن هذه المشكلة أصبحت مؤرقة فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أننا لو نجحنا فى منظومة النظافة فان ذلك يؤدى إلى زيادة العمر الإفتراضى للإنشاءات ومنها تجميل الأرصفة.





وقال النائب أيمن عبد الله ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن مشكلة المخلفات الصلبة موجودة فى مصر منذ عقود طويلة مثل الصحة والبنية التحتية ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى نفسه أولى إهتمام شديد بملف النظافة فى مصر وكانت هناك تشريعات وقرارات تنفيذية بشأن ذلك.





كما أشار عبد الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة قامت بنقل تجارب فى ألمانيا والإتحاد الأوروبى بشأن القمامة إلى مصر ، وأصبح لديها أحدث أنواع التكنولوجيا فى نقل المخلفات الصعبة.





كما أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه لأول مرة يكون هناك تنسيق بين الوزارات لحل مشكلة القمامة ، مما يؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أننا نستطيع ان نستغل هذه المخلفات فى العديد من الصناعات التى تدر دخل كبير للدولة.





وقال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إنه كان لابد من إسناد منظومة النظافة فى مصر إلى وزارة واحدة وهى وزارة البيئة ، بدلا من إسنادها لأكثر من محافظة لأن ذلك يؤدى إلى فشل المنظومة بالكامل.





وأشار حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إسناد منظومة النظافة فى مصر لأكثر من وزارة يؤدى إلى تشابك الاختصاصات داخل هذه الوزارات وعدم تحملهم المسئولية، بحيث تلقى كل جهة المسئولية على الجهة الاخرى، مطالبا بضرورة تخصيص ميزانية كبيرة لوزارة البيئة بدلا من الميزانية الزهيدة التى تحصل عليها ، بحيث تكون وزارة البيئة مسئولة عن محاسبة كل من يقصر فى أداء عمله.





واقترح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان عمل مشروع نموذجى فى حى شعبى لتعريف المواطنين بكيفية تنظيف منطقتهم والحفاظ على البيئة من أى تلوث، بحيث يكون أمامهم نموذج يحتذى به، مطالبا المحليات بأن تكف يدها عن المحلات الملوثة للبيئة، وان يكون دور وزارة البيئة غلق أى محلات ملوثة للبيئة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع عقدي تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالي 2019/2020، وذلك بين وزارات التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبيئة، كأطراف ثابتة في كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.





قام بالتوقيع، وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب وزير الدولة للإنتاج الحربي، للعقد الأول، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، للعقد الثاني.



