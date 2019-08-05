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اقتصاد

رئيس بنك قناة السويس: الجهاز المصرفي لم يتخلَ عن دوره الوطني في دعم الشهداء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:43 م
رفاعي
رفاعي
محمد يحيي
قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن الجهاز المصرفي لم يتخل عن دوره الوطني في دعم الشهداء وذويهم، بالتزامن مع اهتمام الدولة بهم وتكريمهم.

أضاف " رفاعي" لـ"صدى البلد" أن هناك بعض القضايا تعد من الأمور الخاصة بالجهاز المصرفي وهي الحالات الإنسانية والتي لا تقبل المتاجرة أو المزايدة، موضحا أنه لا توجد أي حالات لوجود تعثرات لدي الشهداء بالبنوك، وإن حدثت وهو احتمال ضعيف جدا؛ فإن الجهاز المصرفي سيقوم بانهاء الموضوع بدون التفكير باعتباره جزءا من تكريمهم.

أوضح انه لا يمكن اعتبار ذلك الأمر موجودا من حيث الأصل، ولكن ينبغي من البداية معرفة حجم المديونيات والبنوك التي لديها حقوق وفقا لبيانات ومعلومات دقيقة، حتي يتم اسقاطها ان كانت موجودة أصلا.

وأطلق موقع "صدى البلد" الاخباري مبادرة لإسقاط مديونيات الشهداء لدى الجهاز المصرفي، ضمن إجراءات دعم الدولة لدورهم الوطني.

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