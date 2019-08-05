نشاطر أشقاءنا المصريين ألم الحزن.. العراق يدين حادث انفجار معهد الاورام

أعربت الخارجية العراقية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث الإرهابيِ الذى وقع فى محيط معهد الأورام- انفجار معهد الأورام.



وأكدت وزارة الخارجية العراقية رفض العراق للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف، والعنف يُؤيّد جُهُود الحكومة المصريَّة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها، ويُعلِن العراق عن استعداده لتقديم العون في مُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة الآمنين.



وقال د.أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن هذا الحادث الأليم يُؤكّد أنَّ الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صُوَرها، وأنّ جميع المظاهر الإنسانيّة هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويُوجِّه إليها ضرباته، ولن يسلم من شرِّه أحد، وإنَّ القضاء عليه يستلزم تكاتف الجُهُود الدوليَّة، والتعاون المُشترَك بين جميع الدول.



وأضاف: نُشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومة وشعبًا ألم الحزن في هذه اللحظات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُوَاساتنا، الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.