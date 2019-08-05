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إرهابي هارب.. أحمد موسى يعلن اسم العقل المدبر لـ انفجار معهد الأورام ..فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:31 م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
عبد الخالق صلاح
ناشد الإعلامي أحمد موسى المصريين بدعم معهد الأورام وإعادته كما كان وأفضل، موضحا أن مثل هذه الحوادث تقوي المصريين وتجعلهم أقوى في مواجهة الإرهاب. 

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب على المصريين أن يقفوا ويتبرعوا لمعهد الأورام، مرددًا «معهد الأورام محتاج خيركم وزكاتهم تبرعوا على 777 في كل البنوك المصرية».

وأكد أحمد موسى أن معهد الأورام يعالج 26 ألف مريض سنويًا، منوهًا بأن جماعة الإخوان الإرهابية هي المتسبب في الحادث.

وأعلن أحمد موسى أن الإخواني الهارب علاء السماحي هو العقل المدبر لهذه العملية الإرهابية.

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