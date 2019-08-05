ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محب لـ إبرهيم سعيد يرسم صورة له.. والجماهير: شكلك حلو وأنت جون.. شاهد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:05 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر إبرهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق صورة رسمها له أحد محبيه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "

وعلق إبرهيم سعيد على الصورة " قائلا " يعني يوم ما أترسم تطلعوني بهاء سلطان". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:

انت برنس ف اي حاجه ياعمنا عليا النعمه انا بحبك.

تصدق جامدة جدا المهم انت وحشتنا اقسم بالله .
والله شكلك حلو وانت جوووووون .
يعني مستغرب انهم مطلعينك بهاء سلطان ومش مستغرب انهم عاملينك حارس مرمى .

ويذكر أن إبراهيم سعيد تألق مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2006 وكان سدًا منيعًا أمام المنافسين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ماذا قال ابراهيم سعيد عن انفجار معهد الاورام

ترشيحاتنا

انفجار معهد الأورام.. باحث يكشف السيناريو الجديد لـ الجماعة الإرهابية ..فيديو

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان

إطلاق نار بملهى ليلي في كندا

مصر فى القلب.. ميريام فارس تصالح المصريين بعد أزمة موازين بهذه الطريقة

أجدع اخوات.. شاهد | ساندى مع محمد صلاح وأحمد الشناوى

نزلنا من غير هدوم.. أحمد موسى يطلق هاشتاج #الإخوان_يقتلون_مرضى_السرطان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان