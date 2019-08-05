محب لـ إبرهيم سعيد يرسم صورة له.. والجماهير: شكلك حلو وأنت جون.. شاهد

نشر إبرهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق صورة رسمها له أحد محبيه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "



وعلق إبرهيم سعيد على الصورة " قائلا " يعني يوم ما أترسم تطلعوني بهاء سلطان".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى:



انت برنس ف اي حاجه ياعمنا عليا النعمه انا بحبك.



تصدق جامدة جدا المهم انت وحشتنا اقسم بالله .

والله شكلك حلو وانت جوووووون .

يعني مستغرب انهم مطلعينك بهاء سلطان ومش مستغرب انهم عاملينك حارس مرمى .



ويذكر أن إبراهيم سعيد تألق مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2006 وكان سدًا منيعًا أمام المنافسين.

