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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات المقدمة للقطاع العائلي لـ13.2 مليار جنيه في إبريل الماضي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:21 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية بالبنوك بالعملة الأجنبية للقطاع العائلي لـ13.2 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 10.13 مليار جنيه في مارس الماضي بفارق3.07 مليار جنيه، ومقارنة بـ10.1 مليار جنيه في فبراير السابق له بزيادة بلغت 3.1 مليار جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان التسهيلات المقدمة للأفراد الطبيعيين بلغت 12.9 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 9.903 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 9.842 مليار جنيه في فبراير 2019.

بلغت التسهيلات المقدمة للقطاع الخارجي نحو 6.41 مليار جنيه مقابل 6.51 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 6.653 مليار جنيه في فبراير 2019
ووصلت أرصدة التسهيلات للهيئات الأجنبية العاملة بمصر نحو 194 مليون جنيه في ابريل الماضي مقابل 134 مليون جنيه ومقارنة بـ 133 مليون جنيه في فبراير السابق .


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