كبار العلماء: مرتكبو هجوم معهد الأورام لن يشموا رائحة الجنة.. ويجب الزكاة لترميم المعهد

نعى الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام مساء أمس الأحد بمنطقة المنيل غرب القاهرة.





وقال الدكتور محمود مهنا في تصريح لـ«صدى البلد»، إن مرتكبي حادث معهد الأورام الإرهابي مجرمون، وهذا الفعل لا يقره شرع ولا دين ولا عقل ولا ضمير، ومن قام به لن يشم رائحة الجنة.





واستشهد الدكتور محمود مهنا بما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ.





وأكد الدكتور محمود مهنا أن من يفعل هذه الأعمال الإجرامية يفسد في الأرض، ويطبق عليه حد الحرابة والوادر في قول الله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة: 33).





وشدد الدكتور محمود مهنا على ضرورة تنفيذ أشد العقوبات ضد هؤلاء المجرمين، الذين يروعون الناس، ويدمرون ممتالكتهم، منوهًا بأن معهد الأورام يعالج فقراء الناس الذين ليس معهم ما ينفقونه للعلاج.



