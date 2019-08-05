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أخبار البلد

أحمر وأصفر.. تغير لون السماء يشعل السوشيال ميديا ويثير دهشة المواطنين.. شاهد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:49 م
صدى البلد
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج لون السما بسبب تغير لون السماء بعد غروب الشمس ودخول الليل وتحوله إلى اللون الأصفر في بعض المناطق، والاحمر في مناطق أخرى.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :

أغرب غروب شمس تشاهده سماء مصر والسعوديه والكويت وبعض البلاد العربية.
#لون_السما

أروع ما خلقه الله وأبدعه في الكون كلــه
#لون_السما

كان غروب اليوم عجيب لون السما برتقالي غامق ورُمّاني .. سبحان الله

#لون_السما

طب البحر احنا بنشوفه لونه ازرق عشان عاكس لون السما ... السما بقى بنشوفها لونها ازرق ليه ؟؟
#لون_السما

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