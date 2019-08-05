لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس.. الرياضة تدعم جولة الرحالة علي عبده بالمحافظات

وافق وزير الشباب والرياضة على تنظيم جولة بدراجة كهربائية تجوب معظم محافظات الجمهورية، للرحالة المصري علي عبده، لدعم السياحة وتوثيق المعالم التاريخية والأنشطة الصناعية والمشاريع القومية الجديدة، وتسجيل رقم قياسي ثالث لدي موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل.



يأتي ذلك ضمن خطة تطوير أنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة ووضع مصر على خريطة تنظيم الأحداث العالمية بما يضمن الترويج السياحي لمصر، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وضرورة الاعتماد عليها في كافة مناحي الحياة، لما لها من أهمية كبري في الحفاظ على البيئة.



تهدف الفعالية إلى التوعية باستخدام المركبات الكهربائية في مصر والحد من استهلاك الوقود وانبعاث العوادم والتلوث، إضافة إلى حث المجتمع المصري علي استخدام الدراجات في التحركات اليومية للحد من الزحام، وجذب الانتباه العالمي لسياحة السفاري والمغامرات في مصر، وتوفير كافة المعلومات التي من شأنها تنشيط السياحة وزيادة حركة السياحة المصرية، والتعريف بمصر الحقيقية بشكل أفضل، والتسويق لها بشكل متطور ومحترف، علاوة على تعريف المصريين بقيمة بلدهم.