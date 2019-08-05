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الإنذار اشتغل فكرت واحد مولع سيجارة.. طفل مصاب بالسرطان يتحدث عن لحظة انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:10 م
الطفل يوسف
الطفل يوسف
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى لقاء مع الطفلين رحمة ويوسف اللذين كانا يتلقيان العلاج من السرطان داخل معهد الأورام وشاهدي عيان على واقعة تفجير المعهد. 

وقال الطفل يوسف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، «جهاز الأنذار اشتغل وأنا فكرت أن في حد مولع سيجارة خرجت اشوف لقيت انفجار كبير.. ابويا شلني وجرى على بره».

وعلق أحمد موسى «تم التعامل مع الموقف بسرعة ونقل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة القريبة ليحصلوا على العلاج اللازم.. وبعد العيد معهد الأورام يرجع إلى طبيعته تاني.. المصريين تقدر».

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