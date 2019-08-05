الجامعة الألمانية بالقاهرة تكرم نابغي مصر أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة بعد قليل، بدء فعالية احتفالية التكريم السنوي للعام السادس عشر على التوالي لطلاب وطالبات أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم الإجمالى 34 طالبًا( 10 طلاب شعبة علمي رياضة، 14 طالبًا شعبة علمي علوم و 10 طلاب الشعبة الأدبية ) والذين تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم طوال فترة دراستهم بكليات الجامعة وحتى حصولهم على درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة بفروعها – الهندسة وعلوم المواد –برنامج الهندسة المدنية – برنامج الهندسة المعمارية هندسة تكنولوجيا المعلومات - هندسة الاعلام - الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا الادارة - العلوم التطبيقية والفنون - الحقوق والدراسات القانونية “ ذلك عقب استيفائهم لشروط التقدم من حيث اجتيازهم لاختبار اللغة الإنجليزية واختبار الذكاء IQ و اختبار القدرات للكليات التي تتطلب ذلك ، وسوف يقوم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة بتكريمهم وتسليمهم الوثيقة الخاصة بمنحة الدراسة في حضور نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات الجامعة وأولياء أمور الطلاب.



وكانت الجامعة بدأت في تقديم هذه المنحة للأوائل منذ أعلنت فتح باب الالتحاق بها عام 2003 إيمانًا منها بأهمية تحقيق - مبدأ الإتاحة - إتاحة التعليم لكل النابغين والمتفوقين من أبناء الشعب المصري بحيادية تامة وبدون تميز ، حيث تشمل المنحة المقدمة لأوائل الثانوية العامة القاطنين بكل من محافظتي القاهرة والجيزة المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (4-5 سنوات ) - الانتقالات. أما بالنسبة لأوائل الطلاب خارج هاتين المحافظتين فتشمل المنحة بجانب المصروفات الدراسية والانتقالات توفير الإقامة وتخصيص مصروف شهري للإعاشة .