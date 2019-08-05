تصل إلى الإعدام.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة سارقي السيارات بعد انفجار معهد الأورام

طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتنفيذ حكم الإعدام على كل من تسول له نفسه زعزعة وسلامة الوطن وتهديد حياة المواطنين في ميدان عام حتي يكون عبرة لمن يعتبر.



وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الإرهابيين الذين فقدوا قلوبهم وضمائرهم في سبيل جني الأموال غير الشرعية، لافتًا إلى أن هذه الفئة لابد من تطبيق أقصى العقوبات الموجودة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، بعد حادث انفجار معهد الأورام الإرهابي.



وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان ضرورة تعديل قانونى مكافحة الإرهاب والعقوبات بخصوص تطبيق العقوبة الخاصة بالإعدام شنقًا واستبدالها بالرمي بالرصاص في ميدان التحرير لتكون أداة ردع ضد الإرهاب.



وأشار النائب إلى أن هؤلاء الجماعات الارهابية لديهم العديد من الوسائل التي يستغلونها لتنفيذ جرائمهم ضد الوطن، ومن ضمن هذه الأساليب سرقة السيارات الخاصة بالمواطنين وتنفيذ عمليات إرهابية بها، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الجهود لمنع حدوث حالات سرقة للسيارات.



كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.



وأكد بيان، صادر عن الوزارة اليوم أن الأجهزة المعنية قامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.



وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.