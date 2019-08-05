ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل إلى الإعدام.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة سارقي السيارات بعد انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:50 م
السيارة المتسببة
السيارة المتسببة فى الحادث
حسن رضوان
طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتنفيذ حكم الإعدام على كل من تسول له نفسه زعزعة وسلامة الوطن وتهديد حياة المواطنين في ميدان عام حتي يكون عبرة لمن يعتبر.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الإرهابيين الذين فقدوا قلوبهم وضمائرهم في سبيل جني الأموال غير الشرعية، لافتًا إلى أن هذه الفئة لابد من تطبيق أقصى العقوبات الموجودة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، بعد حادث انفجار معهد الأورام الإرهابي.

وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان ضرورة تعديل قانونى مكافحة الإرهاب والعقوبات بخصوص تطبيق العقوبة الخاصة بالإعدام شنقًا واستبدالها بالرمي بالرصاص في ميدان التحرير لتكون أداة ردع ضد الإرهاب.

وأشار النائب إلى أن هؤلاء الجماعات الارهابية لديهم العديد من الوسائل التي يستغلونها لتنفيذ جرائمهم ضد الوطن، ومن ضمن هذه الأساليب سرقة السيارات الخاصة بالمواطنين وتنفيذ عمليات إرهابية بها، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الجهود لمنع حدوث حالات سرقة للسيارات.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأكد بيان، صادر عن الوزارة اليوم أن الأجهزة المعنية قامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

ترشيحاتنا

جاءوا من رحم الشيطان.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل انفجار معهد الأورام

لو في مشكلة في تكييف السيارة.. 6 أشياء للتغلب عليها.. تفاصيل

أحمد موسى يكشف مفاجآت عن حادث تفجير معهد الأورام ..فيديو

المشرف على المقاولون العرب: أحمد علي ضحك علينا وكان بينيمنا.. فيديو

الميكروباص اتفحم.. تفاصيل حفل خطوبة تحول لـ مأتم بسبب انفجار معهد الأورام ..فيديو

نزلنا من غير هدوم.. أحمد موسى يطلق هاشتاج #الإخوان_يقتلون_مرضى_السرطان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان