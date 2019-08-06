رؤساء بنوك وخبراء: ندعم مبادرة صدى البلد لتسوية مديونيات الشهداء من منطلق واجب وطني.. وتحركات تمت بالفعل وفقا لاهتمامات الدولة

نائب رئيس البنك الأهلي: ندعم بقوة ملف تسوية مديونية الشهداء لدينا

خبير: مبادرة صدى البلد لإسقاط ديون الشهداء لدى البنوك جاءت في وقتها

رئيس بنك قناة السويس: الجهاز المصرفي لم يتخلَ عن دوره الوطني في دعم الشهداء

مصرفي: الدولة تكرم شهداءها والبنوك لا تدير ظهرها لذويهم





أكد رؤساء البنوك وخبراء الاقتصاد، أن الجهاز المصرفي يدعم بقوة الشهداء وذويهم نظرا لقيامهم بتقديم أغلي ما لديهم في سبيل الوطن، مؤكدين ان تقوم بدورها الوطني والانساني في ذلك الملف.





وأكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك يقوم فعليا بتسوية مديونيات الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم ودماءهم في سبيل الوطن من منطلق الواجب الوطني.





أوضح " أبو الفتوح" لـ"صدي البلد" أن البنك الأهلي باعتباره أحد المؤسسات الدولة، لا يتأخر أبدا في تقديم الدعم باعتباره حق أصيل للشهداء، من خلال اعفاء ذويهم من المديونيات وتسويتها، بمجرد تقديم الطلبات الخاصة بتلك الإجراءات.





اشار " أبو الفتوح" إلي قيام أسرة الشهيد بتقديم طلب لإسقاط تلك المديونيات وابراء ذمته فور تقديم الطلب بدون أي إلتزام يذكر، مشيرا إلي أنها أحد مسئوليات " الأهلي المصري" تجاه الأبطال وذويهم.





وأوضح " أبو الفتوح" أن البنك يقوم أيضا بتقديم الدعم لصندوق الشهداء باعتباره واجبا حتميا و التزاما علي البنك.





وقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن الجهاز المصرفي لم يتخل عن دوره الوطني في دعم الشهداء وذويهم، بالتزامن مع اهتمام الدولة بهم وتكريمهم.





أضاف " رفاعي" لـ"صدى البلد" أن هناك بعض القضايا تعد من الأمور الخاصة بالجهاز المصرفي وهي الحالات الإنسانية والتي لا تقبل المتاجرة أو المزايدة، موضحا أنه لا توجد أي حالات لوجود تعثرات لدي الشهداء بالبنوك، وإن حدثت وهو احتمال ضعيف جدا؛ فإن الجهاز المصرفي سيقوم بانهاء الموضوع بدون التفكير باعتباره جزءا من تكريمهم.





أوضح انه لا يمكن اعتبار ذلك الأمر موجودا من حيث الأصل، ولكن ينبغي من البداية معرفة حجم المديونيات والبنوك التي لديها حقوق وفقا لبيانات ومعلومات دقيقة، حتي يتم اسقاطها ان كانت موجودة أصلا.





وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية، إن الجهاز المصرفي يدعم بقوة أسر الشهداء، من منطلق إجراءات الدولة المصرية في تكريم رموزها ومن ضحوا في سبيلها، مؤكدا أن البنوك لا يمكنها منطقيا تقوم بمساعدة الفئات العادية والتي تتعثر عن سداد التزاماتها، فكيف لها التصرف مع حالات أسر الشهداء؟.





أضاف المسئول لـ"صدى البلد" أنه حالات التعثر في الجهاز المصرفي العادية تكاد تكون معدومة، ولا توجد حالات لتعثر الشهداء وأسرهم، موضحا ان البنوك لا تعلن عما تقوم به من دعم لبعض الحالات المستحقة للمساندة باعتبارها أمرا إنسانيا لا يمكن المتاجرة به وباعتباره اتزام علي القطاع المصرفي ومن منطلق دوره الوطني.





ووصف مسألة اسقاط المديونيات عن الشهداء، بأنه أمرا فرعيا، لا يمكن الحديث فيه، إذ أن الجهاز المصرفي يتحرك في مثل تلك القضايا من منطلق إنساني قبل أن يكون اقتصاديا أو ماليا؛ مشيرا إلي أن البنوك باعتبارها جزء هام من مؤسسات الدولة تجل وتقدر شهداءها وما قاموا به لرفعة الوطن، وعليه لا يمكن إدارة الظهر لذويهم، إذ أن دور القطاع المصرفي لا يمكن المزايدة عليه.





طالب المسئول وسائل الإعلام بضرورة أن تراعي الظروف التي تمر بها البلاد وأن تسعي للتدقيق في المعلومات و الأمور التي تثار حرصا علي طبيعة الفترة الراهنة كان موقع "صدي البلد" تبني مبادرة لإسقاط مديونيات الشهداء لدي بعض البنوك .





وثمن الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية و الاقتصادية، مبادرة موقع صدى البلد الإخباري، حول امكانية قيام الجهاز المصرفي بإسقاط مديونيات الشهداء لدى البنوك نظرا لدورهم الوطني؛ مؤكدا أنها جيدة وجاءت في وقتها .





أضاف " أبو زيد" لـ"صدى البلد" أن تلك المبادرة تعتبر بمثابة رد جزء من جميل الشهداء نظرا لتقديم أرواحهم فداء للوطن بدون انتظار مقابل، وعليه فإن اسقاط جزء من ديونهم لدي البنوك يخفف عن أسرهم نظرا لفقدان عائلهم بسبب الأحداث الإرهابية.





اقترح " أبو زيد" ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين البنوك ووزارة المالية والمجلس القومي لأسر الشهداء، من خلال التوصل لاتفاق يتم بمقتضاه اسقاط تلك المديونيات، بدون اخلال الجهاز المصرفي بمسئولياته تجاه ودائع العملاء لديه باعتبارها أمانة لديه يقوم باستثمارها لصالحهم، مع امكانية مساهمة " المالية" بتحمل جزء من الأعباء.



