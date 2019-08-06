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رياضة

لاعبو المنيا يخوضون أولى التدريبات على الرمال استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
ايمن رياض - مالك خالد
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مرانا قويا على الرمال ، ضمن خطة المدير الفني سمير كمونة، ومخطط الأحمال الدكتور محمد الدكروري لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين ، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد بالممتاز "ب".

وعقب انتهاء التدريبات التي استمرت لنحو ساعتين تقريبا، يواصل الفريق تدريباته في الخامسة عصرا على استاد جامعة المنيا مرة أخرى.

وكان الجهاز الفني بقيادة سمير كمونة قد قرر تكثيف الأحمال للاعبين للوقوف على أفضل حالة لجميع عناصر الفريق ، حيث يخوض الفريق تدريبات يومية على استاد جامعة المنيا، على الجانبين الخططي والمهاري، كما خاض الفريق عدة مباريات ودية مع فرق الناشئين بالنادي والقوصية وأسمنت أسيوط، مع الاستعداد لخوض مباريات تجريبية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

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