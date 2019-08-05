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الهروب الحقير.. زعيم عصابة يهرب من سجن مرتديا ملابس ابنته

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
محمد علي
حاول زعيم عصابة برازيلية الفرار من سجن عبر ارتداء زي ابنته المراهقة، لكن لم ينجح الأمر، وفق ما قال موقع باز فيد نيوز.

تاجر المخدرات البرازيلي كلاوفينو دا سيلفا حكم عليه بالسجن لمدة 74 عاما، وهداه تفكيره لاستخدام ابنته الشابة للهروب من السجن، إلا أن زعيم العصابة فشل في محاولة الهروب من السجن متنكرا في زي ابنته البالغة من العمر 19 عاما.

ونشر المسؤولون صورًا تظهر كلاوفينو دا سيلفا، وهو يرتدي قناعًا من السيليكون ، وشعرا مستعارا طويلا، ونظارات ، وبنطلون جينز ، وقميصًا ورديًا عليه الكعك بعد أن تم ضبطه.

ذكرت الصحف البرازيلية أن محاولته للفرار أحبطت عندما رآه حراس السجن يتصرف بعصبية، وهو ما يعني أن محاولته كادت أن تنجح لولا سلوكه غير المنضبط.

ويقضي الرجل البالغ من العمر 42 عامًا والمعروف أيضًا باسم بايشينهو ، أو "شورتي" ، عقوبة بالسجن 74 عامًا بتهمة تهريب المخدرات.

هرب من قبل من سجن ريو جريسينو في ريو دي جانيرو في عام 2013 ، حسبما أفاد البرازيلي جلوبو ، بعد أن فر من السجن عبر شبكة المجاري.

وهذه المرة كانت خطة هروبه، هي بالتضحية بابنته بالخروج من الباب الرئيسي وترك ابنته في زنزانته.


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