معهد الأورام.. باحث: الحادث أظهر وعي الشعب وإنتظاره لتلقي المعلومة من مصدرها.. فيديو

قال حسين عبد الراضي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن حادث معهد الأورام أظهر وعي الشعب في عدم ترديد الشائعات.





وأضاف حسين عبد الراضي في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا لم نرصد التوقعات والتحليلات لأسباب الحادث من قبل رواد السوشيال ميديا، ولكن كان هناك وعي وانتظار للمعلومة من مصدرها.





وتابع حسين عبد الراضي:" كان هناك ثقة من الشعب المصري في المعلومات الصادرة عن الأجهزة الأمنية حول الحادث".



