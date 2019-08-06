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معهد الأورام.. باحث: الحادث أظهر وعي الشعب وإنتظاره لتلقي المعلومة من مصدرها.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:26 ص
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
هاني حسين
قال حسين عبد الراضي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن حادث معهد الأورام أظهر وعي الشعب في عدم ترديد الشائعات.

وأضاف حسين عبد الراضي في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا لم نرصد التوقعات والتحليلات لأسباب الحادث من قبل رواد السوشيال ميديا، ولكن كان هناك وعي وانتظار للمعلومة من مصدرها.

وتابع حسين عبد الراضي:" كان هناك ثقة من الشعب المصري في المعلومات الصادرة عن الأجهزة الأمنية حول الحادث".

أكمل حسين عبد الراضي:" تعامل الأجهزة الأمنية مع الحادث جيد جدا ومنتظم وكان هناك تصور مبدئي لأسباب الحادث إلى أن تم التوصل إلى أن الحادث إرهابي"،مضيفا:" التنظيمات الإرهابية تنفذ العمليات الإرهابية من أجل تعطيل مسار التنمية ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره".

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