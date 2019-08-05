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الآثار تكشف حقيقة تعرض مقبرة توت عنخ آمون للخطر .. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعرض مقبرة ومومياء توت عنخ آمون بالاقصر للخطر مثلما ذكرته الوكالة الألمانية. مشيرا الى ان هذا الكلام فيه جزء كبير من الخطأ، حيث ذكر أن مقبرة توت عنخ آمون لم تأخذ وقتها في النحت وتم تصميمها بطريقة سريعة، وتم دهنها على عجالة، ولم يتم بها إجراء أي نقوش.

وأضاف "وزيري"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن مقبرة توت عنخ آمون لم تأخذ وقتها في النحت وتم تصميمها بطريقة سريعة، وتم دهنها على عجالة، ولم يتم إجراء  أي نقوش بها. مشيرا الى انها تعتبر المقبرة الوحيدة في وادي الملوك التي لم تحتوِ عن أي نقوشات.

وتابع أنها كانت مليئة بالرسومات وذلك لاستعجالهم نظرًا لوفاة توت عنخ آمون في سن صغيرة، مؤكدًا أن الوفود الكثيفة لزيارة مقبرة توت عنخ أمون أثرت عليها بشكل كبير، وتعرضت هذه المقبرة للرطوبة.

واستكمل أنه عندما تم نقل التابوت الذهبي الخاص بتوت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير كان في حالة سيئة للغاية، وكانت الرقائق الذهبية من التابوت الذهبي تتناثر وتقع. مشيرا إلى انه توجد حشرات صغيرة دخلت المقبرة وهناك محاولة للتخلص من الفطريات والحشرات وتستغرق اسبوعا، ثم يتم نقل الأشياء الأثرية من داخل المقبرة من أجل ترميمها وستستغرق وقتًا من 6 لـ 8 شهور".

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