يتنافى مع القيم الإنسانية.. ماذا قالت الإمارات عن حادث انفجار معهد الأورام ؟

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي، الذي وقع فجر الاثنين، خارج المعهد القومي للأورام الواقع في القاهرة وأسفر عن استشهاد 20 شخصا فضلًا عن العديد من الإصابات.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".



وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أيًا كان مصدره ومنطلقاته".