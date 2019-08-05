ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتنافى مع القيم الإنسانية.. ماذا قالت الإمارات عن حادث انفجار معهد الأورام ؟

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:51 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي، الذي وقع فجر الاثنين، خارج المعهد القومي للأورام الواقع في القاهرة وأسفر عن استشهاد 20 شخصا فضلًا عن العديد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعربت الوزارة عن "تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر".

وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أيًا كان مصدره ومنطلقاته".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات: الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري

الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في تونس

ترشيحاتنا

كانوا راجعين من فرح.. محمود فقد 11 من أسرته في انفجار معهد الأورام

أحمد موسى يعلن المتسبب الحقيقي في انفجار معهد الأورام ..فيديو

5 أجانب مرشحون لتدريب الزمالك والحسم قبل مباراة ديكاداها.. تعرف عليهم

العشر الأوائل من ذي الحجة.. 7 أمور أوصى بها الرسول للفوز بالجنة

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

الرواية الكاملة لمذبحة أوهايو.. وكيف قتل المنفذ شقيقته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان