ارتفاع سندات المركزي لـ 684.5 مليار جنيه في الربع الثاني للعام المالي الماضي

ارتفعت جملة السندات التي طرحتها وزارة المالية لصالح البنك المركزي لـ 684.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول للعام المالي الماضي مقابل 662.9 مليار جنيه في نهاية الربع الأول نفس العام بفارق 21.9 مليار جنيه.





وأضاف تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه تم طرح سندات لصالح بنكي مصر والأهلي بـ 49.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 49.104 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.





بلغت جملة سندات الخزانة المطروحة نحو 941.84 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 748.23 مليار جنيه في الربع الأول من نفس العام.





وبلغت جملة الدين العام المحلي لأجهزة الموازنة خلال الفترة المذكورة نحو 3.72 تريليون جنيه مقابل 3.61 تريليون في سبتمبر من نفس العام.