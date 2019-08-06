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6 علامات تؤكد نرجسيتك زوجك

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت طبيبة نفسية شهيرة، عن عدد من العلامات التي يجب على كل زوجة أو زوج، أن يبحثا فيها كل مع زوجه أو زوجته، إذا كان هناك شكا في نرجسية الشريك، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل. 

أوضحت الطبيبة كاترينا فالنتيني، من سلوفينيا ، علامات للتحذير من الزوج النرجسي في كتابها "نرجسي أنا: كيف نجد السعادة". 

قالت الطبيبة النفسية أن النرجسيين أكثر عرضة لأن يكونوا من الرجال أكثر من النساء.

وحددت علامات بناء على معظم الحالات التي عاينتها، مشيرة إلى أن الرجال النرجسيين سيفعلون كل شيء ، ويتركون شركائهم مرتبكين. 

1. هو أو هي أولا 
حلل دورك في العلاقة والاستجابات العاطفية. وكقاعدة عامة ، فإن أمر النرجسي هو أولا ، فنادرًا ما يعترف باحتياجاتك ورغباتك ودائمًا ما تظل غير محققة. 

فحتى إذا طلبت أو طلب منك معرفة المكان الذي ترغب في الخروج لتناول العشاء فيه، وقدمت اقتراحًا ، فإنه يتجاهله ويقترح شيئًا يعتبره اختيارًا أفضل.

خلاصة القول هي أنه يعرف دائما الأفضل. 

2. غريب الشعور 

تتأرجح مشاعره بين الحب غير المشروط وبين الشعور بالغضب المكبوت أحيانا، فاعلمي أن زوجك نرجسي.

بمجرد أن تفعلي أو تقولي شيئًا يثير غضبه، وينسحب ويعاقبك بأن يصبح بعيدًا أو يتجاهلك أو يرفضك تمامًا.

3. شريكك يبرز أسوأ ما فيك ، وليس الأفضل. 

5. شريك غير جاد كزوج 

يبدأ الأمر بشكل معقول نسبيًا، فتقابلين شخصًا تحبيه، وتحاولي أن تتعرفا على بعضكما البعض بشكل أفضل، وتريدي قضاء المزيد من الوقت معًا، ويأتي وقت بدء التخطيط للمستقبل، وحينها يبدأ في الانسحاب بعيدا دون سبب واضح. 

6. أنت الوحيد الذي يبذل الجهد,

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