تفاجأت.. إحدى المكرمات بـ مؤتمر الشباب: الرئيس السيسي طلب تكريمي في المؤتمر.. فيديو

قالت مريم كمال إحدى المكرمات في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنها تفاجأت بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضافت مريم كمال في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" تفاجأت بدعوتي لحضور المؤتمر، وتكريمي لم يكن ضمن خطة الفعاليات".



وتابعت مريم كمال:" الرئيس السيسي طلب تكريمي في المؤتمر، ولم يتم إبلاغي في المؤتمر كي أتفاجأ لحظة التكريم، ولم أتوقع التكريم".



وأكملت مريم كمال:" لدي يقين كامل بأنني سأحقق أحلامي ولم أشك بأن الله سيخذلني، وكل حلم أكتبه يحقق بالفعل".

