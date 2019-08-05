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فن

محمد رمضان يروج لـ الكنز 2 ويكشف عن شخصيته بالفيلم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:13 م
صدى البلد
مصطفى كرم
شوق الفنان محمد رمضان جمهوره بفيلم الكنز الجزء الثاني والذي حقق الجزء الأول نجاحات واسعة في بدايات عرضه.

ونشر محمد رمضان صورة له من خلال كواليس تصوير فيلم الكنز الجزء الثاني وهو مليء بالجراح في وجهه مع إطلاق شعره على كتفه.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا "عندما تجتمع #الشجاعة_والذكاء في رجل واحد .. هو #علي_الزيبق 🗡💰 انتظروا في فيلم #الكنز الجزء الثاني والأخير في #عيد_الأضحى بجميع سينمات مصر #ثقة_في_الله_نجاح #الكنز٢ #2019".

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيه عبر انستجرام.

ومن المقرر عرض فيلم الكنز الجزء الثاني بعيد الأضحي بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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