إعادة إعمار ٣٦٠ منزلا بالقرى الأكثر احتياجًا في المنيا

أعلن محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية بدأت فى تطوير ٣٦٠ منزل فى ١٢ قرية بمحافظة المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وقال فؤاد إن القرى التى يتم إعمارها هى قرى الحضارة والواسطى والبحرين والميمون والست ميره مركز سمالوط، وقرى الفلاح وأبو الأكحل وأبو عقبلة وعطف حيدر والمسيد والشيخ مسعود 2 مركز العدوة بمحافظة المنيا، وجاء ذلك ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة ٢٨٨٥ منزلا موزعة على ١٠٠ قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.



وأشار إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.



يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبي من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالأقصر، كذلك دعم الأسر والانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج .