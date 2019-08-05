ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عقب إجبار معلم على الاستقالة.. تغريم مدرسة بريطانية 60 ألف إسترليني

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:52 م
المدرسة البريطانية
المدرسة البريطانية
شريف سيد
غرمت محكمة بريطانية مدرسة وجامعة دندي العليا بدفع مبلغ وقدره 60 ألف إسترليني، إلى مدرس سابق بالمدرسة عقب إجباره على الاستقالة، بسبب رفضه الاعتذار إلى طالبة، عنفها عقب تأخرها عن تقديم واجبتها. 

ووفق لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أجبرت جامعة دندي البريطانية، مستر دانيال جودي، مدير للدراسات الدينية والأخلاقية والفلسفية، على تقديم استقالته بسبب رفضه الإعتذار إلى فتاة عنفها بسبب تأخرها عن تقديم واجبتها.

وواجه المدرس البريطاني سلسلة من الاجتماعات التي لقي فيها تهديدات واضحة وصريحة، ما ترتب عليه إجبارها على تقديم استقالته.

وتعود الواقعة، عندما تأخرت تلميذة على تقديم مهامها الدراسية، ليقوم المعلم بطلب منها العمل مع زميل لها بالفصل الدراسي للإنتهاء من المهام، إلا أنها غضبت وغادرة الفصل ما تسبب في تعنيفها من قبل المعلم، الأمر الذي ترتب إلى شكوى تقدمت بها والدة التلميذة، لتسمح المدرسة للتلميذة بعد حضور فصول المعلم. 

ورأت المحكمة أن مستر جودي كان يؤدي مهام عمله بشكل صحيح، إلا أن إدارة المدرسة لاقت الأمر بشكل خاطئ، بدلا من تأيد اتجاه المعلم، طالبت منه الإعتذار ما أدى إلى تقديمه إستقالته، ولذلك غرمت المدرسة مبلغ 60 ألف استرليني.

ترشيحاتنا

بعد إقالة نجم الزمالك.. مدرب منتخب مصر السابق يقود إف سي مصر في الدوري

أغرب المعلومات عن سلطان بروناي.. يمتلك قصرًا بـ 1700 غرفة.. وسيارته مرصعة بالذهب الخالص..صور

السيسي:عازمون على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره

انفجار معهد الأورام.. باحث يكشف السيناريو الجديد لـ الجماعة الإرهابية ..فيديو

سيارة مسروقة من المنوفية.. الداخلية تكشف مفاجأة حول مرتكب انفجار معهد الاورام

بالصور | تغير مفاجيء في لون السما ليلا يثير الخوف والاندهاش.. وخبير فلكي يفسر أسباب الظاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان