عقب إجبار معلم على الاستقالة.. تغريم مدرسة بريطانية 60 ألف إسترليني

غرمت محكمة بريطانية مدرسة وجامعة دندي العليا بدفع مبلغ وقدره 60 ألف إسترليني، إلى مدرس سابق بالمدرسة عقب إجباره على الاستقالة، بسبب رفضه الاعتذار إلى طالبة، عنفها عقب تأخرها عن تقديم واجبتها.





ووفق لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أجبرت جامعة دندي البريطانية، مستر دانيال جودي، مدير للدراسات الدينية والأخلاقية والفلسفية، على تقديم استقالته بسبب رفضه الإعتذار إلى فتاة عنفها بسبب تأخرها عن تقديم واجبتها.





وواجه المدرس البريطاني سلسلة من الاجتماعات التي لقي فيها تهديدات واضحة وصريحة، ما ترتب عليه إجبارها على تقديم استقالته.





وتعود الواقعة، عندما تأخرت تلميذة على تقديم مهامها الدراسية، ليقوم المعلم بطلب منها العمل مع زميل لها بالفصل الدراسي للإنتهاء من المهام، إلا أنها غضبت وغادرة الفصل ما تسبب في تعنيفها من قبل المعلم، الأمر الذي ترتب إلى شكوى تقدمت بها والدة التلميذة، لتسمح المدرسة للتلميذة بعد حضور فصول المعلم.



