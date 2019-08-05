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مجلس الوزراء يوضح آخر أعمال لجنة تقنين أوضاع الكنائس .. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:13 م
أيمن سيد
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد إن رئيس الوزراء حريص على عقد اجتماع شهرى مع اللجنة المعنية بتقنين أوضاع الكنائس، مشيرا الى الوصول لـ 109 آلاف كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي ويعتبر رقما جيدا للغاية .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " أن الكنائس التى يتم تقنين أوضاعها يتم متابعتها من خلال استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، مشيرا الى ان هذه الاشتراطات لا تقل أهمية عن التقنين.

وتابع أن هذه الاشتراطات تتعلق بالمداخل والمخارج وأنظمة الامان وأن الحكومة حريصة على حماية الأرواح والممتلكات وتوفير ضمان حرية ممارسة الشعائر.

واستكمل ان بعض الكنائس التى تم تقنين أوضاعها ينقصها شرط استيفاء الحماية المدنية ولكن هذا لا يؤثر على وضعها القانونى الذى تم اتخاذه بالفعل .

وأشار الى ان الحصر النهائي تم بالفعل للكنائس عبر كل ممثل لكل كنيسة أو طائفة وتقدم بها حيث تم تقديم 5000 طلب وجار العمل على هذا الرقم .

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