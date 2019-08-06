جهاز المشروعات: نتعاون مع 19 جامعة للتوعية بأهمية العمل الحر للشباب

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن وجود تنسيق مع أكثر من 19 جامعة مصرية، لتوسيع دائرة الوعي لدي الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال.



وأوضحت في تصريحات لها، أن الجهاز مهتم بقوة علي ترجمة ذلك الوعي في صورة مشروعات واقعية لمساعدة الدولة في تقليص معدلات البطالة و زيادة معدلات النمو وتمكين الشباب و اثباتهم لذاتهم.



أضافت أن الجهاز مول آلاف الأفكار الشابة وترجمها في صورة مشروعات خلال الفترات السابقة من خلال بروتوكولات تم توقيعها مع الوزارات المختصة من بينها وزارة الشباب والرياضة واستغلال المراكز الشبابية في الترويج لأفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في مسابقات لتمويل الأفكار المتطورة و تخريجها في صورة مشروع علي أرض الواقع.



وأكدت أن الجهاز مهتم بجميع فئات الشباب خاصة خريجي الجامعات الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية جديدة تصلح لإقامة مشروعات صغيرة ولها جدوى اقتصادية تضمن لها النجاح و تلبية احتياجات الأسواق الداخلية أو الخارجية.

