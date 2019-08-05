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أخبار العالم

الحرب التجارية تشتعل.. الصين توقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:54 م
منتجات زراعية
منتجات زراعية
رويترز
قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين أوقفت مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، ولا تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأمريكية التي تم شراؤها بعد الثالث من أغسطس.

وتمثل الخطوات التي اتخذتها الصين أحدث تصعيد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الذي أثار قلق الأسواق العالمية والمستثمرين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر على الإنترنت بعد منتصف الليل بقليل في بكين يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي "الشركات الصينية المعنية علقت شراء المنتجات الزراعية الأمريكية".

ولم تكشف وزارة التجارة الصينية عن قيمة الواردات الزراعية الأمريكية التي قد تخضع لرسوم الاستيراد الجديدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجج التوترات بين البلدين الأسبوع الماضي، حين تعهد بفرض رسوم نسبتها عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، وهو قرار قالت وزارة التجارة الصينية إنه يمثل "انتهاكا خطيرا" للتوافق الذي توصل إليه ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أوساكا في يونيو حزيران.

ويمثل حجم المنتجات الزراعية الأمريكية التي تشتريها الصين إحدى النقاط المثيرة للخلاف في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

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