رنا سماحة تطلق مبادرة تبرع لـ معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي

أطلقت المطربة رنا سماحة، مبادرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، لجمع تبرعات لمعهد الأورام، بعد الحادث الإرهابي الذي استهدفه ليلة أمس.





وكتبت رنا سماحة "برجاء مساعدة اولادنا وأهالينا ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي .. رساله مش هتكلفك كتير ولو تقدر تتبرع بأكثر من كده يا ريت وربنا يجعله في ميزان حسناتكم .. طرق التبرع - رسالة بها ٧٧٧ على رقم ٩٧٩٧ - رقم ٧٧٧ عن طريق شبكة فوري - حساب رقم ٧٧٧ بجميع البنوك المصرية والبريد المصري".





وانفجرت مساء أمس سيارة تحمل متفجرات أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.





وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.





وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.



