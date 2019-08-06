انفجار معهد الاورام.. الحزن يخيم على البرلمان بعد الحادث.. عبد العال ناعيا الضحايا.. يعكس خسة الإرهاب.. وحسب الله: كلنا مشروع شهيد

رئيس البرلمان ينعى ضحايا انفجار معهد الاورام: استهداف الإرهاب للمدنيين العزل يعكس خسة وبربرية

متحدث البرلمان ينعى شهداء انفجار معهد الأورام: كلنا مشروع شهيد لتطهير مصر من الإرهاب

النائبة سولاف درويش عن انفجار معهد الأورام: الأحداث الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري





خيم الحزن على البرلمان المصري، بعد انفجار معهد الأورام، الذي راح ضحيته 20 حالة وفاة، و47 مصابًا، وفقًا لبيان وزارة الصحة، مؤكدين أن من قام بهذا الفعل الإرهابي، لن ينال من عزيمة مصر في مكافحة الإرهاب.





توجه د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا انفجار معهد الأورام، الذي وقع أمس في محيط شارع القصر العيني أمام معهد الأورام، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء.





وأعرب عبد العال، عن إدانة مجلس النوابا لحادث معهد الأورام، مؤكدًا أن استهداف أذرع الاٍرهاب الهمجية للمدنيين العزل، إنما يعكس خسة وبربرية مرتكبيه، لافتًا إلى أن هذا التحول النوعي في العمليات الإرهابية يبرهن على ما أصاب تلك الجماعات الظلامية المارقة من ضعف ويأس أفقدها صوابها، بعد أن باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نجاح الضربات الاستباقية الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من أبطال الجيش والشرطة في دحض مخططاتها وتجفيف منابع تمويلها.





وأكد عبد العال أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة " انفجار معهد الاورام"، التي لا تستهدف سوى زعزعة أمن واستقرار البلاد وعرقلة مسيرة التنمية لن تنال من عزيمة الشعب المصري الباسل، ولن تزيده إلا إصرارا على الاصطفاف خلف الدولة لمواجهة الاٍرهاب والقضاء عليه واستكمال مسيرة التنمية.





وتقدم الدكتور علي عبد العال بخالص العزاء لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، فإنه يؤكد على دعم المجلس الكامل للدولة بكل مؤسساتها جيشا وشرطة وسائر الأجهزة المعنية في حربها ضد الاٍرهاب.





فيما تقدم الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار معهد الأورام، محيط منطقة قصر العينى متوجها بالدعاء الى الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل لجميع المصابين.





وقال "حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم، تعليقًا على حادث انفجار معهد الأورام، أنه مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم، مشيرا الى ان مثل هذه الحوادث الارهابية الخسيسة تزيد جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قوة وعزيمة وصلابة فى مواجهة الارهاب والارهابيين حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الارهاب والارهابيين وكلنا مشروع شهيد مع صقور الجيش والشرطة حتى يتم القضاء نهائيا على قوى الشر والظلام والارهاب.





كما تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بخالص الحزن والأسى لضحايا انفجار معهد الأورام والذي أدى إلى وفاة 20 مواطنًا وإصابة 47 آخرين.





وأدانت "درويش" -فى بيان لها- الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف معهد الأورام، مؤكدة أن مثل هذه انفجار معهد الأورام الذي قامت به مجموعة من العناصر الإرهابية، لن تنال من عزيمة الشعب المصري ولن تزيدهم إلا إصرارًا على الحياة ومقاومة الإرهاب اليائس، لافتة إلى أن المصريين أدركوا أنهم كانوا على حق وأن هذه العمليات الإرهابية تحدث بعد كل نجاح يحقق على أرض الواقع.



